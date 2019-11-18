В Улан-Удэ пройдёт всероссийский турнир по гиревому спорту

Заявки подали около 300 спортсменов из 23 регионов
С 21 по 24 ноября в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоится Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России, трёхкратного чемпиона мира Сергея Леонова. Для участия в соревнованиях уже подали заявку около 300 спортсменов из 23 регионов нашей страны.
В дисциплинах: классическое двоеборье, длинный цикл, рывок гири посоревнуются спортсмены от 14 до 70 лет - младшие юноши и девушки, старшие юноши и девушки, мужчины и женщины, ветераны спорта – мужчины и женщины. Участники сразятся в личных первенствах по 60 весовым категориям. Здесь пройдут и командные эстафеты.
Торжественное открытие соревнований состоится в ФСК 23 ноября, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки Бурятии.
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