Им рассказали, как правильно тренироваться, чтобы достичь желаемых результатов
В исправительной колонии №8 УФСИН России по Бурятии представители движения за здоровый образ жизни «WORKOUT» провели мастер-класс по уличной гимнастике для осуждённых.
Спортсмены дали советы и показали, как лучше исполнить тот или иной элемент, как подготовить себя к выполнению сложных трюков, и какие мышцы нужно тренировать, чтобы достичь желаемых результатов.
В заключение встречи организатор движения Виталий рассказал об открытии в Улан-Удэ «WORKOUT Центра Бурятии» и пригласил посетить его после освобождения.
Осуждённые поблагодарили гостей за интересный и познавательный мастер-класс.
«WORKOUT» начал развиваться в Бурятии с 2012 года, тогда им увлекалось около 10 человек. На сегодня в республике этим видом спорта занимаются около трёх тысяч человек, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В Улан-Удэ для осуждённых провели мастер-класс по уличной гимнастике
Общество, Фото:
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