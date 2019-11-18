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В Улан-Удэ представят премьеру спектакля «Бабочки полёт»

В Улан-Удэ представят премьеру спектакля «Бабочки полёт»
Общество,  Фото:pixabay.com
Языком пластики здесь будет рассказываться история встречи двух родственных душ

23 и 24 ноября Молодёжный художественный театр Улан-Удэ представит премьеру - пластическое эссе «Бабочки полёт» режиссёра Евгении Герасимовой.

- Это спектакль о быстротечности мгновения, о том, как суета повседневной жизни отвлекает нас от того важного, что может сделать нас счастливыми, - отметили в пресс-службе театра.

Языком пластики рассказывается история встречи двух родственных душ, которая дополняется глубиной японского стихотворного жанра хокку.

«Мудрость, заложенная в строчках Мацуо Басё («Бабочки полёт будит тихую поляну в солнечных лучах») и его последователей Бонтё, Бусон, Исса и др., напоминает, что настоящее счастье не во внешнем благосостоянии и комфорте, а в умении открыть своё сердце», добавляют в театре.

- Самое главное в нашей жизни встретить своего человека, суметь почувствовать и услышать, что это твоя вторая половинка, - рассказывает режиссёр спектакля Евгения Герасимова, - В наше время у людей разрушены эти чувственно-эмоциональные ощущения жизни. Да, встретились взглядом, что-то почувствовали, но обстоятельства развели. Мы стали закрытыми. Японская поэзия как раз построена на вибрациях, ощущениях, умении увидеть в маленьком рождение масштабного. Вот бабочка порхает в ночи, а может это чья-то душа. Язык хокку становится очень интересным материалом для пластического языка, поэзия помогает сочинять фактуру такого спектакля, насыщает его.

Зрителям предлагается увидеть в спектакле свои смыслы и сюжеты.

- Пластический театр – многогранен, если кто-то увидит в нём свою историю, значит, так оно и есть. Это ассоциативный уровень. Мы не диктуем какие-то чёткие сюжетные линии, единственное, о чём мы говорим, что это история любви, - пояснила режиссёр постановки «Бабочки полёт».

В спектакле заняты артисты Молодёжного театра Константин Осодоев, Баярма Бобоева/Мария Заболотская, Игорь Рубцов и Людмила Кузьмина.

Показы пройдут 23 ноября в 18:30 и 24 ноября в 18:00.

Возрастное ограничение:16+

спектакль Молодёжный Художественный театр
 
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