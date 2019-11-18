В Бурятии родились 32 малыша с экстремально низкой массой тела

Двое детей родились весом до 500 граммов



17 ноября отмечается международный день недоношенных детей. К этой дате будет приурочена встреча врачей республиканского перинатального центра и жительниц Бурятии из числа бывших пациенток медучреждения, чьи малыши родились с низкой и экстремально низкой массой тела. Каждый из них поделится своей историей, своими воспоминаниями о тех непростых днях, когда врачи боролись за жизнь малышей, появившихся на свет раньше срока. Встреча состоится 19 ноября.



С ноября 2018 года по ноябрь 2019 в республиканском перинатальном центре родилось 52 малыша с очень низкой массой тела – от 1000 до 1499 граммов, и 32 – с экстремально низкой массой тела – до 999 граммов.



При этом в течение года двое малюток родилось весом до 500 граммов, девять – до 749 граммов, 21 ребёнок – до 999 граммов.



В центре работает отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых, родившихся с экстремально низкой массой тела и в тяжёлом состоянии. Модуль интенсивной терапии одного новорождённого выглядит как центр управления – консоль с мониторирующей техникой, аппаратурой для дыхательной поддержки, устройствами для проведения лекарственной терапии, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.





