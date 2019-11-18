Мэр готов сделать так, чтобы вандалам, разбившим остановки, «стало некомфортно»
В Ангарске за информацию, которая позволит установить личность вандалов, будут платить. Дело в том, что недавно кто-то разбил две новые остановки из оргстекла на одной из улиц города. В этом году в Ангарске появились 40 новых остановок, но к сожалению, некоторые ангарчане не оценили положительных изменений.
- Это целенаправленные действия людей с пониженным интеллектом. Их действия ничем не оправдать. Предлагаю в такой ситуации платить за информацию, которая позволит идентифицировать этих людей, выявить их и показать. Сделать так, чтобы в городе им действительно стало некомфортно. Готов финансово в этом поучаствовать. Очень хочется вычислить хотя бы одного, – предложил мэр города Сергей Петров.
Предприниматели города поддержали главу и подчеркнули, что большинство ангарчан отрицательно относятся к подобным проявлениям, но необходимо выработать активную нетерпимость: не просто про себя поругать вандалов, а, увидев нарушения, сообщить об этом в полицию или ЕДДС. Денежное поощрение за это – хороший стимул.
Мэр Ангарска объявил вознаграждение за поиск вандалов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мэр готов сделать так, чтобы вандалам, разбившим остановки, «стало некомфортно»
Сергей Безруков выделил театр «Ульгэр» на фестивале в Санкт-Петербурге
Журналист газеты The New York Times отправился на Ольхон, сравнил Хужир с Диким Западом и нашёл своё тотемное животное
Восстановлением занимались 3,5 месяца
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с состязаний
Всего в столице Бурятии уже 11 современных трамваев
Она фиктивно трудоустроила знакомых и перечисляла им зарплату, которую затем забирала себе
Более трёх килограммов варёной говядины отправили обратно в Монголию
2 и 3 места также достались представительницам России
Примут участие в соревнованиях спортсмены из разных регионов страны
Нужно внести изменения в части увеличения для таких самолётов максимального взлётного веса до 7400 кг и количества пассажиров до 14 человек
Профилактическое мероприятие прошло в Мухоршибирском районе
Соревнование состоялось в центре гиревого спорта в посёлке Онохой
В республике провели итоговое совещание по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Также для бойцов будут проведены различные тренинги