Мэр Ангарска объявил вознаграждение за поиск вандалов

Мэр готов сделать так, чтобы вандалам, разбившим остановки, «стало некомфортно»



В Ангарске за информацию, которая позволит установить личность вандалов, будут платить. Дело в том, что недавно кто-то разбил две новые остановки из оргстекла на одной из улиц города. В этом году в Ангарске появились 40 новых остановок, но к сожалению, некоторые ангарчане не оценили положительных изменений.



- Это целенаправленные действия людей с пониженным интеллектом. Их действия ничем не оправдать. Предлагаю в такой ситуации платить за информацию, которая позволит идентифицировать этих людей, выявить их и показать. Сделать так, чтобы в городе им действительно стало некомфортно. Готов финансово в этом поучаствовать. Очень хочется вычислить хотя бы одного, – предложил мэр города Сергей Петров.



Предприниматели города поддержали главу и подчеркнули, что большинство ангарчан отрицательно относятся к подобным проявлениям, но необходимо выработать активную нетерпимость: не просто про себя поругать вандалов, а, увидев нарушения, сообщить об этом в полицию или ЕДДС. Денежное поощрение за это – хороший стимул.



