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В Забайкальский край мигрировало 3000 дзеренов

В Забайкальский край мигрировало 3000 дзеренов
Общество,  Фото:Сохондинский природный биосферный заповедник
Они пришли со стороны Монголии

В первой декаде ноября этого года в охранной зоне Сохондинского заповедника между сельскими поселениями Михайло-Павловск и Турген Забайкальского края оперативной группой государственной инспекции было зафиксировано около 3000 особей дзеренов. По мнению специалистов, это говорит о том, что началась сезонная миграция животных со стороны Монголии на приграничную территорию России. Дзерены очень подвижны, они передвигаются стадами на большие расстояния.

Местная популяция антилоп в районе сёл Тырин и Верхний Ульхун уже насчитывает более 1000 особей. Отдел охраны продолжает наблюдение и мониторинг динамики численности популяции, сообщает пресс-служба Сохондинского государственного природного биосферного заповедника.

Справка

Охранная зона Сохондинского заповедника площадью 318050 га была создана в 2013 году для сохранения краснокнижных видов животных. Одним из приоритетов является охрана дзерена, занесённого в Красные книги РФ и Забайкальского края. С момента усиления охраны миграции дзеренов участились и стали ежегодными.
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