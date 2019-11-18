В Забайкальский край мигрировало 3000 дзеренов

Общество, Фото: Сохондинский природный биосферный заповедник

Они пришли со стороны Монголии



В первой декаде ноября этого года в охранной зоне Сохондинского заповедника между сельскими поселениями Михайло-Павловск и Турген Забайкальского края оперативной группой государственной инспекции было зафиксировано около 3000 особей дзеренов. По мнению специалистов, это говорит о том, что началась сезонная миграция животных со стороны Монголии на приграничную территорию России. Дзерены очень подвижны, они передвигаются стадами на большие расстояния.



Местная популяция антилоп в районе сёл Тырин и Верхний Ульхун уже насчитывает более 1000 особей. Отдел охраны продолжает наблюдение и мониторинг динамики численности популяции, сообщает пресс-служба Сохондинского государственного природного биосферного заповедника.



Справка



Охранная зона Сохондинского заповедника площадью 318050 га была создана в 2013 году для сохранения краснокнижных видов животных. Одним из приоритетов является охрана дзерена, занесённого в Красные книги РФ и Забайкальского края. С момента усиления охраны миграции дзеренов участились и стали ежегодными.

