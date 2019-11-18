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Американский журналист о Байкале: «Здесь силы природы предоставлены сами себе»

Американский журналист о Байкале: «Здесь силы природы предоставлены сами себе»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Журналист газеты The New York Times отправился на Ольхон, сравнил Хужир с Диким Западом и нашёл своё тотемное животное

5 ноября в знаменитом издании The New York Times появилась большая статья под названием «Находясь на далёком острове в Сибири, я спрашивал себя: неужели это всего лишь сон?» под авторством колумниста Себастьяна Модака. Он отправился в путешествие на остров Ольхон и нашёл здесь своё тотемное животное.

Журналист рассказывает, что его путешествие началось ещё в российском посольстве в Тунисе, где он оформлял журналистскую визу. Затем через Москву он отправился в Иркутск: «Вы не поймёте, насколько велика Россия, пока не попытаетесь перелететь её вдоль», пишет он. Из Иркутска Себастьян добирался до небольшого порта паромной переправы на минивэне, а водитель, по его словам, собирал выбоины на дороге с таким же удовольствием, с каким серфер ловит волны.

Создаётся впечатление, что американский журналист по-настоящему сильно удивился российским дорогам: «Как только вы добираетесь до острова Ольхон, дороги — по крайней мере асфальтированные — исчезают. Здесь на дорогах господствуют похожие на коробки УАЗы советской эпохи, а их водители мастерски преодолевают канавы, которые после себя оставили полноприводные внедорожники. Каждая поездка по этому острову похожа на бесплатный сеанс мануальной терапии», пишет он.

Путешественник отметил, что посёлок Хужир похож на сцены из фильмов о Диком Западе с пыльными широкими дорогами, а сам остров по своей площади примерно сопоставим с Нью-Йорком.

Журналист не мог не заметить, что в кафе гостям подают копчёного омуля, несмотря на запрет на его вылов. Он также заметил тревогу местных жителей, вызванную наплывом туристов из Китая.

«Мы, местные жители, далеко не всегда получаем выгоду от увеличения числа туристов на острове. Нам необходимо попытаться изменить ситуацию: нам нужно каким-то образом убедить туристов прочувствовать это место через людей, которые здесь живут, и покинуть его, испытав уважение к нашему дому и его природной красоте», - рассказал местный житель, который сдавал иностранцу квартиру.

Журналист описал бурят, как коренной народ, который практикует одну из форм шаманизма, со временем вобравшего себя черты буддизма. Он упомянул, что буряты считают остров священной землёй, а Байкал называют священным морем.

«Время от времени мы видели вспышки ярких цветов — деревянные тотемы, обвязанные яркими лентами. На некоторых из развевающихся на ветру лентах я различил надписи на санскрите».

Себастьян Модак рассказывает, как впервые увидел Байкал – он напоминал сам себе, что смотрит на озеро, а не на море: «Когда солнце опустилось к линии горизонта, мягкий розовый свет озарил небо над озером. Я даже не заметил, как быстро стало холодно, и я почти не моргал, опасаясь пропустить что-нибудь особенно важное. На планете довольно мало мест, где силы природы — только природы — предоставлены сами себе и вольны действовать по своему усмотрению. Несомненно, это место — одно из них».

Затем колумнист рассказал, как посетил мыс Бурхан, известный как Шаманский камень, как подружился с псом, который стал его тотемных животным, поужинал в кафе и поговорил с местным жителем о понятии духовности.

«Я испытал то чувство, которое знакомо многим одиноким путешественникам, — острое желание, чтобы рядом оказался человек, с которым можно было бы разделить этот момент, свидетель, который мог бы заверить меня, что все это реальность, а вовсе не сон», заключил американский журналист.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно статья о путешествии на Байкал вышла в китайской газете South China Morning Post. Там журналист говорит о том, что главная проблема Байкала - не наплыв китайских туристов, а браконьерство и загрязнение вод.

Байкал США журналисты
 
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