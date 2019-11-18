В Улан-Удэ прошли соревнования по ушу «Кубок Золотого Дракона»

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с состязаний



Накануне, 17 ноября, в физкультурно-спортивном комплексе состоялись открытые чемпионат и первенство Бурятии по ушу «Кубок Золотого Дракона-2019».



В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены Бурятии – чемпионы и призёры России, Европы и мира. Также на состязания прибыли сборная Иркутской области, сборная Забайкальского края и Красноярска. Всего в соревнованиях поучаствовали около 300 человек.



По итогам соревнований будет сформирована сборная, которая уже в январе будет защищать честь республики на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по ушу. Соревнования пройдут в 2020 году в Улан-Удэ.



