Алиса Жамбалова стала первой в спринтерской гонке в Финляндии

Вчера в финском Рованиеми на лыжном турнире категории FIS прошли спринтерские гонки классическим стилем. Представительница России и уроженка Бурятии Алиса Жамбалова одержала победу в женском спринте. На втором и третьем месте оказались россиянки Яна Кирпиченко и Ольга Царёва, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

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