Алиса Жамбалова стала первой в спринтерской гонке в Финляндии

2 и 3 места также достались представительницам России
Вчера в финском Рованиеми на лыжном турнире категории FIS прошли спринтерские гонки классическим стилем.
Представительница России и уроженка Бурятии Алиса Жамбалова одержала победу в женском спринте. На втором и третьем месте оказались россиянки Яна Кирпиченко и Ольга Царёва, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
2 и 3 места также достались представительницам России
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