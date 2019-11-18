В Иркутске заведующую детсада осудят за мошенничество

Она фиктивно трудоустроила знакомых и перечисляла им зарплату, которую затем забирала себе



В Иркутске суд рассмотрит уголовное дело в отношении уроженки Читы, обвиняемой в мошенничестве с использованием служебного положения.



Установлено, что обвиняемая в период 2017-2018 годов, являясь заведующей одного из детских садов Иркутска, фиктивно трудоустроила своих знакомых. Для начисления им заработной платы женщина изготавливала подложные документы и табели учёта рабочего времени, внося в них сведения о якобы отработанном времени.



На основании этих документов указанным работникам начислялась и перечислялась заработная плата, которую они возвращали обвиняемой. В результате мошеннических действий из бюджета города Иркутска были похищены денежные средства на сумму около 900 тысяч рублей.



Материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

