Она фиктивно трудоустроила знакомых и перечисляла им зарплату, которую затем забирала себе
В Иркутске суд рассмотрит уголовное дело в отношении уроженки Читы, обвиняемой в мошенничестве с использованием служебного положения.
Установлено, что обвиняемая в период 2017-2018 годов, являясь заведующей одного из детских садов Иркутска, фиктивно трудоустроила своих знакомых. Для начисления им заработной платы женщина изготавливала подложные документы и табели учёта рабочего времени, внося в них сведения о якобы отработанном времени.
На основании этих документов указанным работникам начислялась и перечислялась заработная плата, которую они возвращали обвиняемой. В результате мошеннических действий из бюджета города Иркутска были похищены денежные средства на сумму около 900 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутске заведующую детсада осудят за мошенничество
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с состязаний
Всего в столице Бурятии уже 11 современных трамваев
Она фиктивно трудоустроила знакомых и перечисляла им зарплату, которую затем забирала себе
Более трёх килограммов варёной говядины отправили обратно в Монголию
2 и 3 места также достались представительницам России
Примут участие в соревнованиях спортсмены из разных регионов страны
Нужно внести изменения в части увеличения для таких самолётов максимального взлётного веса до 7400 кг и количества пассажиров до 14 человек
Профилактическое мероприятие прошло в Мухоршибирском районе
Соревнование состоялось в центре гиревого спорта в посёлке Онохой
В республике провели итоговое совещание по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Также для бойцов будут проведены различные тренинги
Жители республики проявляют большой интерес к этому продукту
Из Улан-Удэ организуют рейсы по сниженным ценам в Хабаровск, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Читу и Хужир
Авария случилась сегодня утром
Состоится он в эту субботу