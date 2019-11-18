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Гражданка Монголии пыталась ввезти в Бурятию варёное мясо

Гражданка Монголии пыталась ввезти в Бурятию варёное мясо
Общество,  Фото:pixabay.com
Более трёх килограммов варёной говядины отправили обратно в Монголию

В Кяхте госинспектор в пункте пропуска осуществлял досмотр автотранспорта, следующего из Монголии в Россию и в обратном направлении.

17 ноября во время досмотров был выявлен факт нарушения законодательства в области ветеринарии: гражданка Монголии ввозила более трёх килограммов варёной говядины.

Такой продукт запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении.

В отношении нарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор Монголия
 
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