Более трёх килограммов варёной говядины отправили обратно в Монголию
В Кяхте госинспектор в пункте пропуска осуществлял досмотр автотранспорта, следующего из Монголии в Россию и в обратном направлении.
17 ноября во время досмотров был выявлен факт нарушения законодательства в области ветеринарии: гражданка Монголии ввозила более трёх килограммов варёной говядины.
Такой продукт запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении.
В отношении нарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Гражданка Монголии пыталась ввезти в Бурятию варёное мясо
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