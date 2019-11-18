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В Бурятии водителям напомнили о недопустимости езды в пьяном виде

В Бурятии водителям напомнили о недопустимости езды в пьяном виде
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Профилактическое мероприятие прошло в Мухоршибирском районе

В Мухоршибирском районе Бурятии в связи с увеличением числа случаев управления водителями автомобилей в состоянии опьянения инспекторы ДПС провели профилактическое мероприятие. Полицейские напомнили автолюбителям о недопустимости езды в нетрезвом виде.

Сотрудники ГИБДД рассказали, к каким последствиям приводит нарушение ПДД. Они отметили, что пьяный водитель может причинить вред не только своему здоровью: пострадать могут пассажиры, пешеходы, переходящие дорогу или идущие по обочине, иные участники дорожного движения.

Сотрудники полиции предупредили, что, кроме прочего, нетрезвое вождение влечёт за собой привлечение к административной ответственности, а при выявленном в течение года повторном нарушении – наступает ответственность уголовная. Они призвали граждан соблюдать требования дорожной безопасности и несколько раз подумать прежде, чем садиться за руль в состоянии опьянения.

С начала года сотрудниками дорожной полиции Мухоршибирского района составлено 153 протокола за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также передачу управления транспортным средством нетрезвому гражданину, за отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает УГИБДД по Бурятии.

ГИБДД ПДД
 
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