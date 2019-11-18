Профилактическое мероприятие прошло в Мухоршибирском районе
В Мухоршибирском районе Бурятии в связи с увеличением числа случаев управления водителями автомобилей в состоянии опьянения инспекторы ДПС провели профилактическое мероприятие. Полицейские напомнили автолюбителям о недопустимости езды в нетрезвом виде.
Сотрудники ГИБДД рассказали, к каким последствиям приводит нарушение ПДД. Они отметили, что пьяный водитель может причинить вред не только своему здоровью: пострадать могут пассажиры, пешеходы, переходящие дорогу или идущие по обочине, иные участники дорожного движения.
Сотрудники полиции предупредили, что, кроме прочего, нетрезвое вождение влечёт за собой привлечение к административной ответственности, а при выявленном в течение года повторном нарушении – наступает ответственность уголовная. Они призвали граждан соблюдать требования дорожной безопасности и несколько раз подумать прежде, чем садиться за руль в состоянии опьянения.
С начала года сотрудниками дорожной полиции Мухоршибирского района составлено 153 протокола за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также передачу управления транспортным средством нетрезвому гражданину, за отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии водителям напомнили о недопустимости езды в пьяном виде
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