В Бурятии водителям напомнили о недопустимости езды в пьяном виде

Профилактическое мероприятие прошло в Мухоршибирском районе



В Мухоршибирском районе Бурятии в связи с увеличением числа случаев управления водителями автомобилей в состоянии опьянения инспекторы ДПС провели профилактическое мероприятие. Полицейские напомнили автолюбителям о недопустимости езды в нетрезвом виде.



Сотрудники ГИБДД рассказали, к каким последствиям приводит нарушение ПДД. Они отметили, что пьяный водитель может причинить вред не только своему здоровью: пострадать могут пассажиры, пешеходы, переходящие дорогу или идущие по обочине, иные участники дорожного движения.



Сотрудники полиции предупредили, что, кроме прочего, нетрезвое вождение влечёт за собой привлечение к административной ответственности, а при выявленном в течение года повторном нарушении – наступает ответственность уголовная. Они призвали граждан соблюдать требования дорожной безопасности и несколько раз подумать прежде, чем садиться за руль в состоянии опьянения.



С начала года сотрудниками дорожной полиции Мухоршибирского района составлено 153 протокола за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также передачу управления транспортным средством нетрезвому гражданину, за отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает УГИБДД по Бурятии.



