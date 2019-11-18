Также для бойцов будут проведены различные тренинги
Специалисты психологической службы общевойсковой армии Восточного военного округа приступили к проведению психологического тестирования новобранцев, поступивших в воинские части и соединения объединения Бурятии в ходе осеннего призыва 2019 года, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Первичное психологическое тестирование молодого пополнения проводится в военных комиссариатах и районных сборных пунктах. Помимо этого, на первом месяце службы все призывники проходят углублённое социально-психологическое анкетирование.
Специалисты-психологи окажут помощь в адаптации военнослужащих по призыву к условиям военной службы и подготовят к исполнению обязанностей при несении службы в караулах.
В процессе психологического сопровождения военнослужащих для сплочения воинских коллективов будут проведены различные тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия».
Всего к мероприятиям по социально-психологическому изучению и адаптации военнослужащих привлечено более 20 специалистов-психологов общевойсковой армии ВВО.
В Бурятии новобранцы проходят анкетирование у военных психологов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
2 и 3 места также достались представительницам России
Примут участие в соревнованиях спортсмены из разных регионов страны
Нужно внести изменения в части увеличения для таких самолётов максимального взлётного веса до 7400 кг и количества пассажиров до 14 человек
Профилактическое мероприятие прошло в Мухоршибирском районе
Соревнование состоялось в центре гиревого спорта в посёлке Онохой
В республике провели итоговое совещание по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Также для бойцов будут проведены различные тренинги
Жители республики проявляют большой интерес к этому продукту
Из Улан-Удэ организуют рейсы по сниженным ценам в Хабаровск, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Читу и Хужир
Авария случилась сегодня утром
Состоится он в эту субботу
Он не эвакуировал свой сломанный автомобиль с моста, что привело к ДТП
Пожилая женщина ударилась лбом в маршрутке
Возбуждено два уголовных дела
Проект реализуют на средства единой дальневосточной субсидии в 2020 году