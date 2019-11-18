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В Бурятии новобранцы проходят анкетирование у военных психологов

В Бурятии новобранцы проходят анкетирование у военных психологов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также для бойцов будут проведены различные тренинги

Специалисты психологической службы общевойсковой армии Восточного военного округа приступили к проведению психологического тестирования новобранцев, поступивших в воинские части и соединения объединения Бурятии в ходе осеннего призыва 2019 года, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Первичное психологическое тестирование молодого пополнения проводится в военных комиссариатах и районных сборных пунктах. Помимо этого, на первом месяце службы все призывники проходят углублённое социально-психологическое анкетирование.

Специалисты-психологи окажут помощь в адаптации военнослужащих по призыву к условиям военной службы и подготовят к исполнению обязанностей при несении службы в караулах.

В процессе психологического сопровождения военнослужащих для сплочения воинских коллективов будут проведены различные тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия».

Всего к мероприятиям по социально-психологическому изучению и адаптации военнослужащих привлечено более 20 специалистов-психологов общевойсковой армии ВВО.

ВВО армия
 
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