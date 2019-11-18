Соревнование состоялось в центре гиревого спорта в посёлке Онохой
Накануне в центре гиревого спорта в посёлке Онохой Заиграевского района состоялся Чемпионат Бурятского республиканского отделения ОГО «ВФСО «Динамо»» по гиревому спорту. В общекомандном зачёте команда сил специального назначения территориального управления Росгвардии стала победителем чемпионата, а сборная команда управления Росгвардии Бурятии заняла четвёртое место.
Росгвардейцы, сотрудники отряда ОМОН «Кречет» показали отличные результаты и в личном первенстве, так, в весовой категории до 95 кг первое место занял прапорщик полиции Алексей, весовой категории до 78 кг майор полиции Роман выжал 64 раза и одержал победу над соперниками, также не было равных и старшему сержанту полиции Сергею в весовой категории до 68 кг.
Всем победителям и призёрам турнира были вручены медали и дипломы, а команде - победителю – Кубок, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Росгвардейцы Бурятии стали победителями чемпионата «Динамо» по гиревому спорту
Общество, Фото:
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