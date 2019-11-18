Из Улан-Удэ организуют рейсы по сниженным ценам в Хабаровск, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Читу и Хужир
Росавиация утвердила список субсидируемых авиамаршрутов из Бурятии на 2020 год.
- По постановлению правительства России №1242 стоимость авиабилетов по субсидированным направлениям снижается для всех категорий населения. В 2020 году будут субсидироваться авиарейсы из Улан-Удэ в Хабаровск (АК «ИрАэро»), Хужир (АК «СиЛА») – два рейса в неделю, в Иркутск (АК «ИрАэро») и Читу («СиЛА») по четыре рейса, в Красноярск (АК «Ангара») и Благовещенск (АК «ИрАэро») - один рейс в неделю, – сообщили в минтрансе Бурятии.
Также будут организованы рейсы в северные аэропорты Бурятии - Таксимо и Нижнеангарск. Они будут связаны с населёнными пунктами Иркутской области и Красноярском.
В целом на 2020 год из федерального бюджета выделено 8 347,8 млн рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в предыдущем. Количество субсидируемых маршрутов увеличится до 262 (в 2019 году в перечень входили 243 рейса). Всего в Росавиации планируют перевезти около 2,5 млн пассажиров. В 2020 году перевозки будет выполнять 21 авиакомпания.
- Точный список авиакомпаний, которые будут летать из Улан-Удэ по субсидиям, будет известен в конце года после заключения соглашений с Росавиацией, - уточнили в министерстве.
Утверждён список субсидируемых авиамаршрутов из Бурятии на 2020 год
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Авария случилась сегодня утром
Состоится он в эту субботу
Он не эвакуировал свой сломанный автомобиль с моста, что привело к ДТП
Пожилая женщина ударилась лбом в маршрутке
Возбуждено два уголовных дела
Проект реализуют на средства единой дальневосточной субсидии в 2020 году
Он брал деньги за ремонт, но работу так и не выполнял
Также бизнесмены хранили заражённый лесоматериал
Виновника оштрафовали на 20 тысяч рублей
На прежнем месте работы не предоставляли сведений о тяжёлых условиях работы
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 ноября по республике переменная облачность
Неизвестный загружал гараж её соседа, чтобы сдать на металлолом
Авария случилась на мосту «Бегущая лань»
Участвовать могут люди от 14 до 30 лет
Бурятский борец взял «золото» международного турнира