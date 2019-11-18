 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Ноября

17 Ноября

Популярное

Утверждён список субсидируемых авиамаршрутов из Бурятии на 2020 год

Утверждён список субсидируемых авиамаршрутов из Бурятии на 2020 год
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Из Улан-Удэ организуют рейсы по сниженным ценам в Хабаровск, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Читу и Хужир

Росавиация утвердила список субсидируемых авиамаршрутов из Бурятии на 2020 год.

- По постановлению правительства России №1242 стоимость авиабилетов по субсидированным направлениям снижается для всех категорий населения. В 2020 году будут субсидироваться авиарейсы из Улан-Удэ в Хабаровск (АК «ИрАэро»), Хужир (АК «СиЛА») – два рейса в неделю, в Иркутск (АК «ИрАэро») и Читу («СиЛА») по четыре рейса, в Красноярск (АК «Ангара») и Благовещенск (АК «ИрАэро») - один рейс в неделю, – сообщили в минтрансе Бурятии.

Также будут организованы рейсы в северные аэропорты Бурятии - Таксимо и Нижнеангарск. Они будут связаны с населёнными пунктами Иркутской области и Красноярском.

В целом на 2020 год из федерального бюджета выделено 8 347,8 млн рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в предыдущем. Количество субсидируемых маршрутов увеличится до 262 (в 2019 году в перечень входили 243 рейса). Всего в Росавиации планируют перевезти около 2,5 млн пассажиров. В 2020 году перевозки будет выполнять 21 авиакомпания.

- Точный список авиакомпаний, которые будут летать из Улан-Удэ по субсидиям, будет известен в конце года после заключения соглашений с Росавиацией, - уточнили в министерстве.
самолеты Аэропорт "Байкал"
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье арестовали водителя, обвиняемого в смерти 7 человек
В Забайкалье арестовали водителя, обвиняемого в смерти 7 человек
Общество, 18.11.2019
Он не эвакуировал свой сломанный автомобиль с моста, что привело к ДТП
В Улан-Удэ пенсионерка отсудила у водителя маршрутки 20 тысяч
В Улан-Удэ пенсионерка отсудила у водителя маршрутки 20 тысяч
Общество, 18.11.2019
Пожилая женщина ударилась лбом в маршрутке
В Улан-Удэ откроется виртуальный филиал Русского музея
В Улан-Удэ откроется виртуальный филиал Русского музея
Общество, 18.11.2019
Проект реализуют на средства единой дальневосточной субсидии в 2020 году
Работник СТО в Чите обворовывал своих клиентов
Работник СТО в Чите обворовывал своих клиентов
Общество, 18.11.2019
Он брал деньги за ремонт, но работу так и не выполнял
В Бурятии лесозаготовители захламили площадку отгрузки
В Бурятии лесозаготовители захламили площадку отгрузки
Общество, 18.11.2019
Также бизнесмены хранили заражённый лесоматериал
На севере Бурятии с нарушением провели закупку
На севере Бурятии с нарушением провели закупку
Общество, 18.11.2019
Виновника оштрафовали на 20 тысяч рублей
В Улан-Удэ газоэлектросварщику через суд пришлось добиваться досрочной пенсии
В Улан-Удэ газоэлектросварщику через суд пришлось добиваться досрочной пенсии
Общество, 18.11.2019
На прежнем месте работы не предоставляли сведений о тяжёлых условиях работы
В Бурятии сохранится снежная погода
В Бурятии сохранится снежная погода
Общество, 18.11.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 ноября по республике переменная облачность
Бдительная читинка заметила кражу гаража
Бдительная читинка заметила кражу гаража
Общество, 17.11.2019
Неизвестный загружал гараж её соседа, чтобы сдать на металлолом 
В Улан-Удэ автолюбительницы громко выяснили обстоятельства ДТП
В Улан-Удэ автолюбительницы громко выяснили обстоятельства ДТП
Общество, 17.11.2019
Авария случилась на мосту «Бегущая лань»
В Улан-Удэ пройдёт конкурс сочинений на бурятском языке
В Улан-Удэ пройдёт конкурс сочинений на бурятском языке
Общество, 17.11.2019
Участвовать могут люди от 14 до 30 лет


Александр Богомоев выиграл на соревнованиях в Казахстане
Александр Богомоев выиграл на соревнованиях в Казахстане
Общество, 17.11.2019
Бурятский борец взял «золото» международного турнира 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^