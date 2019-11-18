Утверждён список субсидируемых авиамаршрутов из Бурятии на 2020 год

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Из Улан-Удэ организуют рейсы по сниженным ценам в Хабаровск, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Читу и Хужир



Росавиация утвердила список субсидируемых авиамаршрутов из Бурятии на 2020 год.



- По постановлению правительства России №1242 стоимость авиабилетов по субсидированным направлениям снижается для всех категорий населения. В 2020 году будут субсидироваться авиарейсы из Улан-Удэ в Хабаровск (АК «ИрАэро»), Хужир (АК «СиЛА») – два рейса в неделю, в Иркутск (АК «ИрАэро») и Читу («СиЛА») по четыре рейса, в Красноярск (АК «Ангара») и Благовещенск (АК «ИрАэро») - один рейс в неделю, – сообщили в минтрансе Бурятии.



Также будут организованы рейсы в северные аэропорты Бурятии - Таксимо и Нижнеангарск. Они будут связаны с населёнными пунктами Иркутской области и Красноярском.



В целом на 2020 год из федерального бюджета выделено 8 347,8 млн рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в предыдущем. Количество субсидируемых маршрутов увеличится до 262 (в 2019 году в перечень входили 243 рейса). Всего в Росавиации планируют перевезти около 2,5 млн пассажиров. В 2020 году перевозки будет выполнять 21 авиакомпания.



- Точный список авиакомпаний, которые будут летать из Улан-Удэ по субсидиям, будет известен в конце года после заключения соглашений с Росавиацией, - уточнили в министерстве.

