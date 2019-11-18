В Улан-Удэ стартуют всероссийские соревнования по полевой стрельбе



Сегодня начнутся Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе памяти Ефима Леонтьевича Хайдурова. Они продолжатся до 23 ноября. Участие в соревнованиях примут спортсмены из Московской, Амурской, Иркутской, Вологодской областей, республик Саха (Якутия) и Бурятия.



Выдающийся конструктор, Ефим Леонтьевич был легендой спортивной стрельбы. Он не только создавал спортивное оружие, также Ефим Хайдуров был рекордсменом мира, заслуженным тренером СССР, заслуженным мастером спорта, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики.



