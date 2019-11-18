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В Иркутске бизнесмен контрабандой вывозил лес за границу

В Иркутске бизнесмен контрабандой вывозил лес за границу
Общество,  Фото:pixabay.com
Возбуждено два уголовных дела

43-летний руководитель одной из коммерческих организаций Иркутской области нарушил требования валютного законодательства Российской Федерации.

- По версии следствия, в период с 2016 по 2019 годы, в рамках заключённого внешнеэкономического контракта с одной из иностранных компаний, злоумышленником реализованы лесоматериалы на сумму более 41 миллиона рублей. При этом, в нарушение требований законодательства о валютном контроле и валютном регулировании, обязанности по возвращению в Россию денежных средств, полученных от продажи леса, исполнены не были, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

За уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность. За это грозит лишение свободы до трёх лет, со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Также транспортными полицейскими установлено, что вывоз лесоматериалов за рубеж осуществлён контрабандным способом, в отношении фигуранта также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, со штрафом до одного миллиона рублей.

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