Проект реализуют на средства единой дальневосточной субсидии в 2020 году
Виртуальный филиал Русского музея появится в ближайшее время в Национальном музее Бурятии, соглашение об этом подписали в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщила ТАСС в четверг министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
- На форуме подписано соглашение с Государственным Русским музеем об открытии виртуального представительства в Национальном музее Республики Бурятия. Это большое и значимое событие для нас, - цитирует ТАСС Соелму Дагаеву.
Переговоры об открытии такого виртуального филиала в Улан-Удэ велись с 2009 года.
- Была проведена большая подготовительная работа, в ближайшее время в нашем музее появится виртуальный зал, оснащённый необходимым медиаоборудованием, с помощью которого жители республики смогут знакомиться с коллекцией Русского музея. Экскурсии в виртуальном филиале будет проводить специально обученный сотрудник нашего музея, - рассказала директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева. - Это уникальный проект, очень важный для региона, жители которого не всегда имеют возможность поехать так далеко - в Санкт-Петербург, и посетить Русский музей.
На начальном этапе виртуальный зал будет открыт на базе Художественного музея имени Сампилова. Затем, по словам Татьяны Бороноевой, после строительства нового здания Национального музея Бурятии, скорее всего, он переедет туда.
В Улан-Удэ откроется виртуальный филиал Русского музея
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