На севере Бурятии с нарушением провели закупку

Виновника оштрафовали на 20 тысяч рублей



Как выяснила прокурорская проверка, административно-хозяйственное управление администрации Северобайкальска нарушило законодательство в сфере закупок.



Установлено, что в июле 2018 года учреждением заключён контракт с коммерческой организацией на выполнение текущего ремонта актового зала в здании администрации на сумму 1,3 млн рублей. В октябре того же года заказчиком заключены дополнительные соглашения к контракту.



- В нарушение закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внесены изменения в техническое задание и сметный расчёт в части увеличения объёмов предусмотренных контрактом работ более чем на 10 %, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В отношении начальника административно-хозяйственного управления возбуждено дело об административном правонарушении, должностное лицо признано виновным, назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

