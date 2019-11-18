Виновника оштрафовали на 20 тысяч рублей
Как выяснила прокурорская проверка, административно-хозяйственное управление администрации Северобайкальска нарушило законодательство в сфере закупок.
Установлено, что в июле 2018 года учреждением заключён контракт с коммерческой организацией на выполнение текущего ремонта актового зала в здании администрации на сумму 1,3 млн рублей. В октябре того же года заказчиком заключены дополнительные соглашения к контракту.
- В нарушение закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внесены изменения в техническое задание и сметный расчёт в части увеличения объёмов предусмотренных контрактом работ более чем на 10 %, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В отношении начальника административно-хозяйственного управления возбуждено дело об административном правонарушении, должностное лицо признано виновным, назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
На севере Бурятии с нарушением провели закупку
Общество, Фото:
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