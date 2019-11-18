В Улан-Удэ газоэлектросварщику через суд пришлось добиваться досрочной пенсии

На прежнем месте работы не предоставляли сведений о тяжёлых условиях работы
Отделение пенсионного фонда России по Бурятии отказало улан-удэнцу в назначении досрочной страховой пенсии по старости. Мужчина с жалобой обратился в прокуратуру.
- В обоснование своего решения пенсионный орган указал на отсутствие у гражданина необходимого страхового стажа. В период его работы в совхозе «Эрдэм» и товариществе «Тугнуйское» сельхозпредприятия не предоставляли в пенсионный орган сведения о тяжёлых условиях работы, не перечисляли страховые взносы. В настоящее время предприятия ликвидированы, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Прокурор района в защиту пенсионных прав заявителя обратился с иском в суд.
Исследовав архивные документы и допросив свидетелей, через суд удалось установить факт работы мужчины в качестве газоэлектросварщика. Данная профессия внесена в список профессий с тяжёлыми условиями труда, даёт право на назначение пенсии на льготных условиях.
Судом требования прокурора удовлетворены, досрочная страховая пенсия по старости назначена с мая 2018 года
Решение суда не вступило в законную силу.
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