В Улан-Удэ газоэлектросварщику через суд пришлось добиваться досрочной пенсии





Прокурор района в защиту пенсионных прав заявителя обратился с иском в суд.





Решение суда не вступило в законную силу.





Отделение пенсионного фонда России по Бурятии отказало улан-удэнцу в назначении досрочной страховой пенсии по старости. Мужчина с жалобой обратился в прокуратуру.- В обоснование своего решения пенсионный орган указал на отсутствие у гражданина необходимого страхового стажа. В период его работы в совхозе «Эрдэм» и товариществе «Тугнуйское» сельхозпредприятия не предоставляли в пенсионный орган сведения о тяжёлых условиях работы, не перечисляли страховые взносы. В настоящее время предприятия ликвидированы, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Исследовав архивные документы и допросив свидетелей, через суд удалось установить факт работы мужчины в качестве газоэлектросварщика. Данная профессия внесена в список профессий с тяжёлыми условиями труда, даёт право на назначение пенсии на льготных условиях.Судом требования прокурора удовлетворены, досрочная страховая пенсия по старости назначена с мая 2018 года