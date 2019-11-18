По данным Бурятского гидрометцентра, 18 ноября по республике переменная облачность
Местами небольшой снег, по среднему побережью Байкала умеренные снегопады. Ветер западный 2-7, местами до 13 м/с. Температура ночью 23-28, местами 32-37, по Прибайкалью 16-21, днём 13-18, местами 22-27, по южному Прибайкалью 7-12 мороза.
В Улан-Удэ малооблачно, без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью 24-26, днём 14-16 мороза.
В Бурятии сохранится снежная погода
Общество, Фото:
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