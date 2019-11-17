Бурятский борец взял «золото» международного турнира
Бурятский спортсмен Александр Богомоев завоевал золотую медаль международного турнира по вольной борьбе памяти Динмухамеда Кунаева. Соревнования проходили в городе Тараз, Казахстан.
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В финальной схватке весовой категории до 61 кг Александр Богомоев одержал победу со счётом 5:1 над ещё одним российским борцом Айталом Захаровым, сообщает Центр спортивной подготовки республики.
Александр Богомоев выиграл на соревнованиях в Казахстане
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