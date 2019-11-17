 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Ноября

16 Ноября

15 Ноября

Популярное

В Улан-Удэ пройдёт конкурс сочинений на бурятском языке

В Улан-Удэ пройдёт конкурс сочинений на бурятском языке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участвовать могут люди от 14 до 30 лет 

В Национальной библиотеке пройдёт конкурс сочинений на бурятском языке. мероприятие состоится 26 ноября, и будет посвящён 75-летию со дня рождения члена Союза писателей России, лауреата государственной премии Бурятии Владимира Гармаева.

В конкурсе могут участвовать учащиеся от 14 до 30 лет. Конкурс проводится среди двух групп: первая конкурсная группа – возраст от 14 до 21 включительно; вторая конкурсная группа – возраст от 22 до 30 включительно.

Тема конкурсной работы - «О творчестве Владимира Гармаева» = «Владимир Гармаевай зохёохы ажал тухай»

Конкурс проводится 26 ноября в 15:00 в Национальной библиотеке Бурятии по адресу: Улан-Удэ, улица Ербанова, 4. Зал деловых встреч и переговоров, 2 этаж.

Победители конкурса сочинений будут награждены дипломами и денежными призами: 1 место – четыре тысячи рублей, 2 место – три тысячи рублей, 3 место – две тысячи рублей.

Награждение победителей конкурса сочинений пройдёт 29 ноября в 15:00 в Национальной библиотеке, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.

Справка:

Гармаев Владимир Балданович — прозаик, родился 31 октября 1944 года в селе Тулдун Еравнинского района Бурятии.

Всенародная слава и признание пришли к писателю после выхода в свет романов «В улусе Алтан-хана», «Бальжин-хатун», «Бабжа-батор» (объединенных в трилогию «Десятый рабджун»). Именно это произведение литературные критики считают главным в творчестве Владимира Гармаева. Ранее отдельные романы трилогии издавались в журнале «Байкал» и «Байгал», в Бурятском книжном издательстве, в Республиканской типографии и в Иркутске. Эти произведения вошли в Антологию бурятского романа и в 10-томное издание «Самородки Забайкалья». 
конкурс бурятский язык
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Александр Богомоев выиграл на соревнованиях в Казахстане
Александр Богомоев выиграл на соревнованиях в Казахстане
Общество, 17.11.2019
Бурятский борец взял «золото» международного турнира 
Общественник проверил отделение МВД в Курумканском районе
Общественник проверил отделение МВД в Курумканском районе
Общество, 17.11.2019
Андрей Михеев проверил помещения для приёма граждан
За семь лет в ДТП на дорогах Бурятии погибло 1432 человека
Общество, 17.11.2019
Сотрудники ГИБДД призывают быть внимательными на дорогах
Георгий Кушиташвили стал серебряным призёром чемпионата России по боксу
Георгий Кушиташвили стал серебряным призёром чемпионата России по боксу
Общество, 17.11.2019
В финальной схватке боксёр из Бурятии уступил спортсмену из Чечни 
В музее в Улан-Удэ опустели вольеры с медведями
В музее в Улан-Удэ опустели вольеры с медведями
Общество, 17.11.2019
Бурые медведи Малыш и Семениха заснули в берлогах
В Бурятии метели и снегопады
В Бурятии метели и снегопады
Общество, 17.11.2019
В Бурятии ожидается похолодание
В Улан-Удэ хотят купить подругу для тигра Ермака
В Улан-Удэ хотят купить подругу для тигра Ермака
Общество, 16.11.2019
В Этнографическом музее признают, что это «недешёвое удовольствие»
Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала сложные упражнения на девятом месяце беременности
Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала сложные упражнения на девятом месяце беременности
Общество, 16.11.2019
«Маленькая растяжечка не повредит, а даже поможет», - считает Баярма Зодбоева

Артисты Приморской сцены Мариинского театра выступят в Улан-Удэ
Артисты Приморской сцены Мариинского театра выступят в Улан-Удэ
Общество, 16.11.2019
Коллектив из Владивостока привез в столицу Бурятии оперные постановки и концертную программу
«Трудных» подростков в Улан-Удэ сводили на «Малефисенту»
«Трудных» подростков в Улан-Удэ сводили на «Малефисенту»
Общество, 16.11.2019
Поход в кино организовала тренер по тайскому боксу
В Улан-Удэ дети на морозе безуспешно прождали закладку капсулы времени
В Улан-Удэ дети на морозе безуспешно прождали закладку капсулы времени
Общество, 16.11.2019
Патриотическую акцию отменили, не предупредив никого, даже детей из Заиграевского района
В Бурятии осуждённые нарисовали иконы
В Бурятии осуждённые нарисовали иконы
Общество, 16.11.2019
Они участвовали в конкурсе православной иконописи «Канон»
В Бурятии местами метели
В Бурятии местами метели
Общество, 16.11.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 ноября по республике местами снег
В Чите пройдёт традиционный фестиваль зимнего футбола
В Чите пройдёт традиционный фестиваль зимнего футбола
Общество, 15.11.2019
Призовой фонд соревнований составит 260 тысяч рублей
В Иркутске подвели итоги конкурса бурятских театров
В Иркутске подвели итоги конкурса бурятских театров
Общество, 15.11.2019
Призы за лучшие роли получили представители Осинского района

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^