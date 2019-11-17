В Улан-Удэ пройдёт конкурс сочинений на бурятском языке

Участвовать могут люди от 14 до 30 лет







В Национальной библиотеке пройдёт конкурс сочинений на бурятском языке. мероприятие состоится 26 ноября, и будет посвящён 75-летию со дня рождения члена Союза писателей России, лауреата государственной премии Бурятии Владимира Гармаева.В конкурсе могут участвовать учащиеся от 14 до 30 лет. Конкурс проводится среди двух групп: первая конкурсная группа – возраст от 14 до 21 включительно; вторая конкурсная группа – возраст от 22 до 30 включительно.Тема конкурсной работы - «О творчестве Владимира Гармаева» = «Владимир Гармаевай зохёохы ажал тухай»Конкурс проводится 26 ноября в 15:00 в Национальной библиотеке Бурятии по адресу: Улан-Удэ, улица Ербанова, 4. Зал деловых встреч и переговоров, 2 этаж.Победители конкурса сочинений будут награждены дипломами и денежными призами: 1 место – четыре тысячи рублей, 2 место – три тысячи рублей, 3 место – две тысячи рублей.Награждение победителей конкурса сочинений пройдёт 29 ноября в 15:00 в Национальной библиотеке, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.Гармаев Владимир Балданович — прозаик, родился 31 октября 1944 года в селе Тулдун Еравнинского района Бурятии.Всенародная слава и признание пришли к писателю после выхода в свет романов «В улусе Алтан-хана», «Бальжин-хатун», «Бабжа-батор» (объединенных в трилогию «Десятый рабджун»). Именно это произведение литературные критики считают главным в творчестве Владимира Гармаева. Ранее отдельные романы трилогии издавались в журнале «Байкал» и «Байгал», в Бурятском книжном издательстве, в Республиканской типографии и в Иркутске. Эти произведения вошли в Антологию бурятского романа и в 10-томное издание «Самородки Забайкалья».