Бдительная читинка заметила кражу гаража

Общество, Фото: из архива

Неизвестный загружал гараж её соседа, чтобы сдать на металлолом



В четверг к полицейским города Читы поступило сообщение от местной жительницы. Она сообщила, что со двора дома неизвестные пытаются украсть металлический гараж.



- Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы установили, что женщина увидела, как неизвестный погружает на эвакуатор гараж её соседа. Тогда читинка решила поинтересоваться у мужчины для какой цели осуществляется погрузка гаража, на что злоумышленник не дал ясного ответа, после чего прекратил погрузку и скрылся с места происшествия, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался житель города Краснокаменск, который намерено присматривал металлические боксы для кражи и последующей сдачи на металл.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



