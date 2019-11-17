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Бдительная читинка заметила кражу гаража

Бдительная читинка заметила кражу гаража
Общество,  Фото:из архива
Неизвестный загружал гараж её соседа, чтобы сдать на металлолом

В четверг к полицейским города Читы поступило сообщение от местной жительницы. Она сообщила, что со двора дома неизвестные пытаются украсть металлический гараж.

- Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы установили, что женщина увидела, как неизвестный погружает на эвакуатор гараж её соседа. Тогда читинка решила поинтересоваться у мужчины для какой цели осуществляется погрузка гаража, на что злоумышленник не дал ясного ответа, после чего прекратил погрузку и скрылся с места происшествия, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался житель города Краснокаменск, который намерено присматривал металлические боксы для кражи и последующей сдачи на металл.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

кража Чита
 
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