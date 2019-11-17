Общественник проверил отделение МВД в Курумканском районе

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Андрей Михеев проверил помещения для приёма граждан



Член общественного совета при МВД по Бурятия Андрей Михеев посетил с проверкой отделение МВД России по Курумканскому району.



Представитель общественного совета проверил места оказания государственных услуг, КСЗЛ и помещение дежурной части отделения. Перед началом проверки общественник осмотрел пандус и проверил работоспособность кнопки связи с дежурной частью, оборудованной для маломобильных граждан.



В ходе посещения отдела внутренних дел Андрей Семенович уделил внимание помещениям, где осуществляется прием граждан по предоставлению государственных услуг.



- Врио начальника отделения Баир Жигжитов рассказал о государственных услугах, предоставляемых сотрудниками полиции. Для приёма граждан оборудованы специальные кабинеты с необходимой компьютерной и копировальной техникой. Кроме того, в кабинетах созданы детские уголки с различными раскрасками, мягкими игрушками и книжками, - сообщает прем-служба МВД по Бурятии.



В результате проверки замечаний к местам приёма граждан и помещениям для регистрации и содержания административных правонарушителей у общественника не было.





