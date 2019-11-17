Андрей Михеев проверил помещения для приёма граждан
Член общественного совета при МВД по Бурятия Андрей Михеев посетил с проверкой отделение МВД России по Курумканскому району.
Представитель общественного совета проверил места оказания государственных услуг, КСЗЛ и помещение дежурной части отделения. Перед началом проверки общественник осмотрел пандус и проверил работоспособность кнопки связи с дежурной частью, оборудованной для маломобильных граждан.
В ходе посещения отдела внутренних дел Андрей Семенович уделил внимание помещениям, где осуществляется прием граждан по предоставлению государственных услуг.
- Врио начальника отделения Баир Жигжитов рассказал о государственных услугах, предоставляемых сотрудниками полиции. Для приёма граждан оборудованы специальные кабинеты с необходимой компьютерной и копировальной техникой. Кроме того, в кабинетах созданы детские уголки с различными раскрасками, мягкими игрушками и книжками, - сообщает прем-служба МВД по Бурятии.
В результате проверки замечаний к местам приёма граждан и помещениям для регистрации и содержания административных правонарушителей у общественника не было.
Общественник проверил отделение МВД в Курумканском районе
Общество, Фото:
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