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В музее в Улан-Удэ опустели вольеры с медведями

В музее в Улан-Удэ опустели вольеры с медведями
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурые медведи Малыш и Семениха заснули в берлогах

Живой уголок Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ изрядно опустел. Это связано с похолоданием. В тёплое помещение переехали хищные птицы, еноты, куры и цесарка. Опустели вольеры с бурыми медведями - Малыш и Семениха заснули в берлогах.
Но сотрудники музея просят не расстраиваться посетителей, уверяя, что они смогут увидеть других обитателей живого уголка.

- Можно встретиться с верблюдами и яками, оленями и косулями, волками и лисами, кабанами и лосями, енотовидными собаками, кроликами и овцами. Ждёт встречи с полярная сова, она теперь полновластная хозяйка орнитария. Новые постояльцы - красная волчица Дангина и соболь Дара очень хотят познакомиться с вами, – сообщают в музее.

Как сообщал «Байкал-Daily», для тигра Ермака хотят купить подругу. По словам ветеринара, тигру очень одиноко.


дикие животные медведь этнографический музей
 
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