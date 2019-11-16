Коллектив из Владивостока привёз в столицу Бурятии оперные постановки и концертную программу
С 18 по 22 ноября на сцене Бурятского театра оперы и балета пройдут гастроли Приморской сцены Мариинского театра. В Улан-Удэ будут представлены оперы: «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, «Тоска» Джакомо Пуччини, «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти (в концертном исполнении) и гала-концерт.
«Царскую невесту» (12+) поставил для Приморской сцены Мариинского театра в сентябре 2018 года режиссёр Вячеслав Стародубцев, сценография и костюмы были разработаны Петром Окуневым, видео-проекции – Вадимом Дуленко. Постановщики подчеркнули, что одной из их целей в работе над проектом стало создание спектакля, «способного захватить современного зрителя и влюбить его в оперный жанр».
Итальянская опера «Тоска» (12+) была поставлена для владивостокского театра в 2015 году Хансом-Йоахимом Фраем, немецким режиссером, уже известным зрителям и артистам Бурятии сотрудничеством с местным оперным театром в 2012 году. Тогда под его руководством была осуществлена постановка «Летучего голландца» Рихарда Вагнера.
Артисты Приморской сцены представят ещё один шедевр оперного искусства — романтическую мелодраму Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур» (12+), отличающуюся накалом эмоций, яркими характерами героев, интригой с внезапными поворотами действий и концертную программу, в которую войдут самые популярные номера в исполнении солистов театра: оперные арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.
Выступления одного из самых современных театров России проходят в Улан-Удэ в рамках федеральной программы «Большие гастроли».
Артисты Приморской сцены Мариинского театра выступят в Улан-Удэ
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