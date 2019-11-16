«Трудных» подростков в Улан-Удэ сводили на «Малифисенту»

Поход в кино организовала тренер по тайскому боксу
Именитый тренер по тайскому боксу Оюна Абдулмуслимова организовала культурно-развлекательное мероприятие для воспитанников центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Бурятии.
Оюна Васильевна пригласила ребят в кинотеатр на сеанс фильма «Малифисента. Владычица тьмы». После просмотра сказки спортсменка и воспитатели центра поговорили с ребятами о добре и зле и правонарушениях.
Тренер рассказала подросткам о своей спортивной карьере и о том, как спорт помогает преодолевать жизненные трудности, закалять тело и характер, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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