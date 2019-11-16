Патриотическую акцию отменили, не предупредив никого, даже детей из Заиграевского района
В субботу, 16 ноября, на мемориале «Ровесникам, ушедшим в бой» в Улан-Удэ должна была состояться закладка «капсулы времени». Церемонию должно было провести Бурятское региональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана. Об акции было объявлено заблаговременно, все желающие могли прислать письма с обращением к потомкам. Всего в «капсулу времени» планировалось заложить более трёх тысяч писем для отправки в будущее.
Начало мероприятия было запланировано на 11 часов утра. В Улан-Удэ специально приехали школьники, в том числе кадеты, из Заиграевского района. Однако дети и взрослые так и не дождались никакой закладки «капсулы времени» в памятник «Чёрный тюльпан». По неизвестным причинам акция не состоялась. Дозвониться до организаторов мероприятия — союза ветеранов Афганистана — на месте не удалось.
Отметим, в Улан-Удэ установилась довольно морозная погода. Дети ждали на морозе (было около -18) и сильно мёрзли. Примерно после получаса ожиданий решено было уехать по домам.
Представители Заиграевского района признались, что в шоке от того, что их никто ни о чём не известил. С родителей школьников специально собирали деньги на бензин. Теперь получается, что детей зря везли из района.
Отметим, никаких уведомлений об отмене акции не получали и СМИ.
При этом место для «капсулы времени» на «Чёрном тюльпане» уже подготовлено. На верху памятника выпилили специальную нишу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последний раз в Улан-Удэ «капсулу времени» закладывали 29 октября 2018 года, в день столетия комсомола. Тогда зачитали послание комсомольцев 50-летней давности у памятника воинам Бурятии, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В этой истории не обошлось без конфуза – историческую капсулу так и не смогли достать из памятника из-за того, что её залили бетоном.
В Улан-Удэ дети на морозе безуспешно прождали закладку капсулы времени
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