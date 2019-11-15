В Улан-Удэ заливают катки и хоккейные коробки
В этот зимний спортивный сезон в столице Бурятии будут работать 12 катков, 141 спортплощадка во дворах - из них 34 хоккейных и 107 мини-футбольных, 8 лыжных баз и биатлонный комплекс. Также на ТРЦ «Глобус» работает сертифицированная ледовая арена «ICEметр» с искусственным льдом.
Сейчас к заливке катка приступили в школе № 52 и на Центральном стадионе.
В воскресенье, 17 ноября, можно будет опробовать лёд на катке института железнодорожного транспорта.
Массовая заливка всех катков в Улан-Удэ завершится до конца ноября.
Для горожан на катках и лыжных базах предусмотрен прокат коньков и лыж, сообщает администрация города.
Первый каток в Улан-Удэ откроется в воскресенье
Общество, Фото:
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