В Бурятии местами метели

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 ноября по республике местами снег



Ветер северо-восточный 2-7, местами до 14 м/с. Температура 17-22, местами 26-31, по Прибайкалью, южным районам при снеге 10-15, по северо-востоку 35-40 мороза.



Днём облачно, местами снег, по южному побережью Байкала сильные снегопады, метели. Ветер северо-западный 7-12, местами порывы до 17-22 м/с, позёмка, заносы, накаты. Температура 7-12, местами 16-21, по северным районам до 22-27 мороза.



В Улан-Удэ ночью без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура 17-19 мороза. Днём небольшой снег. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура 8-10 мороза.

