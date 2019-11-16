По данным Бурятского гидрометцентра, 16 ноября по республике местами снег
Ветер северо-восточный 2-7, местами до 14 м/с. Температура 17-22, местами 26-31, по Прибайкалью, южным районам при снеге 10-15, по северо-востоку 35-40 мороза.
Днём облачно, местами снег, по южному побережью Байкала сильные снегопады, метели. Ветер северо-западный 7-12, местами порывы до 17-22 м/с, позёмка, заносы, накаты. Температура 7-12, местами 16-21, по северным районам до 22-27 мороза.
В Улан-Удэ ночью без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура 17-19 мороза. Днём небольшой снег. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура 8-10 мороза.
В Бурятии местами метели
Общество, Фото:
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