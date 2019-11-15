Некипячёная вода в Вихорёвке в Иркутской области стала опасной

Жителей просят обязательно кипятить воду



В реке Вихорёвка поднялся уровень воды после обильных осадков. В результате было выявлено несоответствие качества питьевой воды в централизованной системе водоснабжения санитарным требованиям в городе Вихорёвка.



- В связи с этим просим потребителей использовать холодную воду для питьевых нужд только после кипячения, с целью предупреждения возникновения инфекционных заболеваний, - говорится в сообщении администрации Вихорёвки.



Сейчас принимаются все возможные меры для скорейшего приведения качества питьевой воды в соответствие требованиям.



Вихоревка — город в Братском районе Иркутской области. Население – более 20 тысяч человек.



