Жителей просят обязательно кипятить воду
В реке Вихорёвка поднялся уровень воды после обильных осадков. В результате было выявлено несоответствие качества питьевой воды в централизованной системе водоснабжения санитарным требованиям в городе Вихорёвка.
- В связи с этим просим потребителей использовать холодную воду для питьевых нужд только после кипячения, с целью предупреждения возникновения инфекционных заболеваний, - говорится в сообщении администрации Вихорёвки.
Сейчас принимаются все возможные меры для скорейшего приведения качества питьевой воды в соответствие требованиям.
Вихоревка — город в Братском районе Иркутской области. Население – более 20 тысяч человек.
Некипячёная вода в Вихорёвке в Иркутской области стала опасной
Общество, Фото:
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