В Бурятии дали свой ответ на скандал вокруг толстого кота

Так, на первой картинке два отдыхающих кота делают селфи на фоне Байкала, на второй – на фоне коров. На третьем баннере радостный кот с высунутым языком держит в лапках тарелку с буузами – традиционным бурятским блюдом.





Таким образом туристский центр отреагировал на недавний скандал вокруг кота Виктора. Дело в том, что недавно в Москве в аэропорту Шереметьево сотрудники «Аэрофлот» отказались пускать на борт кота весом 10 кг из-за того, что он был толще нормы на два килограмма.







На днях СМИ сообщили, что кота Виктора решили посадить на диету.









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Накануне Туристский информационный центр Бурятии «Байкал» запустил новую оригинальную рекламную кампанию - «Бери кота, путешествуй по Бурятии». Центр опубликовал три баннера в Facebook, на всех изображены самые разные коты.Рекламная кампания сопровождается хештегами #БроНеБагаж, #ВикторПутешествуй, #БурятияБольшеЧемБайкал, #ГастрономическийТуризм и #Сельский туризм.Хозяин кота не мог допустить, чтобы любимец летел до Владивостока в багажном отсеке. Мужчина решился на авантюру и подменил своего питомца на похожее животное при очередном «взвешивании». «Бро должен быть рядом, бро не багаж», - пояснил мотив своего поступка мужчина. Кот Виктор и его хозяин успешно попали в салон, но после этого случая авиакомпания исключила мужчину из программы лояльности и лишила бонусных миль.