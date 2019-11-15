В турнире примут участие порядка 150 спортсменов
В Забайкалье с 16 по 17 ноября в рамках всероссийского дня самбо в спортивном зале Читинского института Байкальского государственного университета пройдёт турнир по самбо.
Как сообщает пресс-служба минспорта региона, в соревнованиях примут участие порядка 150 спортсменов из города Читы и районов Забайкальского края.
Поединки между спортсменами начнутся 16 ноября в 10:00. Торжественное открытие состоится в 14:00.
Возрастное ограничение 12+
День самбо отметят в Чите соревнованиями
Общество, Фото:
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