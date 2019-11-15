День самбо отметят в Чите соревнованиями

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В турнире примут участие порядка 150 спортсменов



В Забайкалье с 16 по 17 ноября в рамках всероссийского дня самбо в спортивном зале Читинского института Байкальского государственного университета пройдёт турнир по самбо.



Как сообщает пресс-служба минспорта региона, в соревнованиях примут участие порядка 150 спортсменов из города Читы и районов Забайкальского края.



Поединки между спортсменами начнутся 16 ноября в 10:00. Торжественное открытие состоится в 14:00.



Возрастное ограничение 12+