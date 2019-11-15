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В Чите пройдёт традиционный фестиваль зимнего футбола

В Чите пройдёт традиционный фестиваль зимнего футбола
Общество,  Фото:pixabay.com
Призовой фонд соревнований составит 260 тысяч рублей

В Чите с 30 ноября по 1 декабря и с 7 по 8 декабря на запасном поле стадиона «Локомотив» и на стадионе «Юность» пройдёт открытый кубок столицы Забайкалья по зимнему футболу в формате пять на пять. Участие в традиционном турнире примут футбольные коллективы города и районов края.

Как сообщает пресс-служба ФК «Чита», участие в соревнованиях бесплатное, призовой фонд кубка составит 260 тысяч рублей. Торжественное открытие фестиваля состоится 30 ноября в 12:00 на стадионе «Юность».

Командам, желающим участвовать, необходимо заполнить заявочный бланк, поставить отметки медицинского обследования и отнести заявку на стадион «Юность». Для иногородних команд подача документа допускается в электронном виде. Судейская коллегия состоится 26 ноября. Отсутствие представителя заявленной команды расценивается как отказ от участия в турнире.

Возрастное ограничение 0+
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