В Бурятии чествовали ветеранов уголовно-исполнительной системы

Первое место в номинации «Исполнители песен других авторов» разделили сотрудник исправительной колонии№2 Роберт Баранов и Казачий ансамбль «Люба» из исправительной колонии № 1, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.











В УФСИН России по Бурятии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню ветерана уголовно-исполнительной системы, в рамках которого прошло чествование ветеранов, а также региональный этап конкурса авторской песни «Пою тебе Россия!».Пенсионеров и ветеранов УИС поздравили заместитель начальника управления Алексей Кочетов, председатель ветеранской организации Елизавета Алексеева, начальник управления собственной безопасности администрации города Улан-Удэ Михаил Слепнев, заместитель председателя Совета ветеранов республики Василий Михайлов, председатель Совета ветеранов республиканского МВД Виктор Приеменко, председатель Совета ветеранов Советского района Улан-Удэ Галина Петрова и члены общественного совета при УФСИН России по Бурятии.Виновникам торжества вручили благодарственные письма от начальника управления, мэра города, руководителя администрации Советского района города и наградили ведомственными юбилейными медалями.В завершение мероприятия прошёл региональный этап конкурса авторской песни «Пою тебе Россия». В номинации «Авторы и исполнители песни на собственные стихи» победителем стал ВИА «Мы вместе» с песней, посвящённой сотруднику следственного изолятора № 1 Сергею Баланову, погибшему при исполнении служебных обязанностей.