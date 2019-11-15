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На севере Бурятии детсадовцам рассказали о дорожной безопасности

На севере Бурятии детсадовцам рассказали о дорожной безопасности
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Сотрудники Госавтоинспекции посетили детский сад «Брусничка» в Северобайкальске

В Северобайкальске сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядами ЮИД посетили малышей детского сада «Брусничка» и рассказали им о безопасности дорожного движения.

Целью мероприятия было научить самых маленьких жителей города правильно и безопасно вести себя вблизи проезжей части и при её переходе, быть дисциплинированными и ответственными участниками дорожного движения.

Юные инспекторы дорожного движения школы № 11 – «Дорожный патруль» показали детям яркое выступление, продемонстрировали свои знания правил дорожного движения: о назначении светофора, дорожных знаков, правилах перехода улиц и безопасной поездки на автомобиле.

Автоинспекторы, в свою очередь, провели беседы по правилам дорожного движения, рассказали, какие опасности могут подстерегать малышей на дорогах, как их избежать.

Также напомнили дошколятам, где и как правильно и безопасно кататься с горки, что самое главное выбирать место для катания вдали от проезжей части, склон должен быть широким и без посторонних препятствий, желательно, чтобы склон был разделён на зоны для катания малышей и для ребят постарше и использовать защитную экипировку, сообщает УГИБДД по Бурятии.
УГИБДД Бурятии ЮИД
 
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