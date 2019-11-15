На севере Бурятии детсадовцам рассказали о дорожной безопасности

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Сотрудники Госавтоинспекции посетили детский сад «Брусничка» в Северобайкальске



В Северобайкальске сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядами ЮИД посетили малышей детского сада «Брусничка» и рассказали им о безопасности дорожного движения.



Целью мероприятия было научить самых маленьких жителей города правильно и безопасно вести себя вблизи проезжей части и при её переходе, быть дисциплинированными и ответственными участниками дорожного движения.



Юные инспекторы дорожного движения школы № 11 – «Дорожный патруль» показали детям яркое выступление, продемонстрировали свои знания правил дорожного движения: о назначении светофора, дорожных знаков, правилах перехода улиц и безопасной поездки на автомобиле.



Автоинспекторы, в свою очередь, провели беседы по правилам дорожного движения, рассказали, какие опасности могут подстерегать малышей на дорогах, как их избежать.



Также напомнили дошколятам, где и как правильно и безопасно кататься с горки, что самое главное выбирать место для катания вдали от проезжей части, склон должен быть широким и без посторонних препятствий, желательно, чтобы склон был разделён на зоны для катания малышей и для ребят постарше и использовать защитную экипировку, сообщает УГИБДД по Бурятии.

