Сотрудники Госавтоинспекции посетили детский сад «Брусничка» в Северобайкальске
В Северобайкальске сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядами ЮИД посетили малышей детского сада «Брусничка» и рассказали им о безопасности дорожного движения.
Целью мероприятия было научить самых маленьких жителей города правильно и безопасно вести себя вблизи проезжей части и при её переходе, быть дисциплинированными и ответственными участниками дорожного движения.
Юные инспекторы дорожного движения школы № 11 – «Дорожный патруль» показали детям яркое выступление, продемонстрировали свои знания правил дорожного движения: о назначении светофора, дорожных знаков, правилах перехода улиц и безопасной поездки на автомобиле.
Автоинспекторы, в свою очередь, провели беседы по правилам дорожного движения, рассказали, какие опасности могут подстерегать малышей на дорогах, как их избежать.
Также напомнили дошколятам, где и как правильно и безопасно кататься с горки, что самое главное выбирать место для катания вдали от проезжей части, склон должен быть широким и без посторонних препятствий, желательно, чтобы склон был разделён на зоны для катания малышей и для ребят постарше и использовать защитную экипировку, сообщает УГИБДД по Бурятии.
На севере Бурятии детсадовцам рассказали о дорожной безопасности
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жители заподозрили что-то неладное, когда увидели, как девушка «периодически что-то прячет»
В Улан-Удэ заливают катки и хоккейные коробки
Преступление раскрыли по «горячим следам»
Мужчины совершили преступление во время погрузки товара
В ходе посещения межведомственной комиссии замечаний не поступило
Он пересел за руль автомобиля, когда владелец вышел из салона
Ветеранам вручили благодарственные письма и наградили ведомственными юбилейными медалями
Сотрудники ГИБДД завели большегруз с перемёрзшей топливной системой
«Весь город в одном фото», - комментируют улан-удэнцы
Жителей просят обязательно кипятить воду
Туристский центр выпустил рекламу «Бери кота, путешествуй по Бурятии»
В некоторых учреждениях не соблюдают примерное меню, калорийность и режим мытья посуды
В региональном этапе конкурса принимали участие 11 работ
Движения изменится с понедельника
Более 800 квадратных метров очищены от загрязняющих окружающую среду отходов