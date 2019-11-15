В Забайкалье 19-летний парень угнал машину у приятеля

Он пересел за руль автомобиля, когда владелец вышел из салона



Полицейские в Балейском районе Забайкальского края задержали подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.



В полицию поступило заявление от 56-летнего местного жителя о том, что знакомый угнал принадлежавший ему автомобиль «Тойота Корона».



Около месяца назад мужчина подвозил своего знакомого, а когда ненадолго вышел из автомобиля, пассажир пересел на водительское сиденье и уехал в неизвестном направлении.



Хозяин машины связывался с молодым человеком и просил автомобиль вернуть, угонщик обещал, однако этого не сделал. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.



Полицейские задержали 19-летнего ранее судимого подозреваемого. От него получены признательные показания. В ходе допроса подозреваемый рассказал полицейским, что взял чужую машину, чтобы покататься.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за угон. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Автомашина изъята в технически исправном состоянии и возвращена хозяину.



