Буддийская традиционная Сангха России выразила соболезнование семьям погибших в результате двух крупных ДТП в Агинском районе Забайкальского края
- Буддийская традиционная Сангха России и буддисты России выражают глубочайшее соболезнование всем семьям, друзьям, коллегам погибших в результате двух крупных ДТП в Агинском районе Забайкальского края. Мы будем молиться о скорейшем выздоровлении пострадавших, желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Боль произошедшей трагедии заполнила сердца всех нас... Мы скорбим вместе с вами... – говорится в сообщении Сангхи.
15 ноября в Забайкальском крае объявлено днём траура.
Сегодня же в дацанах Сангхи России пройдут молебны в память о безвременно ушедших людях и о скорейшем выздоровлении всех пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», в двух крупных ДТП в Забайкальском крае погибли 11 человек.
В дацанах Бурятии пройдут молебны в память о жертвах ДТП в Забайкале
Общество, Фото:
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