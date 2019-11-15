Читинцы украли коробки с сигаретами из грузовика

Мужчины совершили преступление во время погрузки товара



Сотрудники полиции Читы задержали подозреваемых в краже из салона автомашины.



В минувший четверг на одной из оптовых баз Читы житель села Акша получил товар и загрузил его в машину. По прибытию к месту доставки он обнаружил, что отсутствуют несколько коробок сигарет различных наименований, на сумму 70 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.



Стражи порядка установили подозреваемых. Ими оказались 26 и 35-летние жители Читы, которые уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности.



Увидев, что во время погрузки водитель не закрывает машину и товар находится без присмотра, они стащили несколько коробок, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится расследование.



