Улан-удэнец украл у женщины кошелёк на вокзале

Преступление раскрыли по «горячим следам»



В дежурную часть транспортной полиции на станции Улан-Удэ поступило заявление от жительницы Джидинского района Бурятии. Она заявила, что неизвестный украл у неё кошелёк, в котором находились 6 500 рублей.



Полицейские, опросив всех причастных лиц и просмотрев записи с видеокамер, по «горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Улан-Удэ.



Он признался в содеянном, украденное изъято.



За кражу возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





