Преступление раскрыли по «горячим следам»
В дежурную часть транспортной полиции на станции Улан-Удэ поступило заявление от жительницы Джидинского района Бурятии. Она заявила, что неизвестный украл у неё кошелёк, в котором находились 6 500 рублей.
Полицейские, опросив всех причастных лиц и просмотрев записи с видеокамер, по «горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Улан-Удэ.
Он признался в содеянном, украденное изъято.
За кражу возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Улан-удэнец украл у женщины кошелёк на вокзале
Общество, Фото:
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