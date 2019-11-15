В Иркутске местные жители помогли поймать закладчицу наркотиков

Жители заподозрили что-то неладное, когда увидели, как девушка «периодически что-то прячет»



В Иркутске в полицию поступило сообщение от жителей Ленинского района. Они сообщили, что возле жилого дома ходит девушка и периодически что-то прячет.



Прибывшие на место сотрудники полиции задержали местную жительницу. При обыске в карманах одежды закладчицы оперативники обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом. Также у неё при себе имелись приспособления для употребления наркотиков, сотовые телефоны.



- Согласно заключению эксперта установлено, что изъятое вещество является наркотиком синтетического происхождения. Установлено, что 29-летняя иркутянка бесконтактным способом поставляла наркотики потенциальным потребителям города на протяжении нескольких месяцев, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

