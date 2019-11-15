Гражданин КНР настойчиво предлагал взятку читинскому таможеннику

Но оперуполномоченный оказался неподкупным



В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина КНР, который обвиняется в даче взятки должностному лицу в крупном размере.



По версии следствия, с ноября по декабрь 2018 года гражданин КНР пытался передать оперуполномоченному оперативно-розыскного отдела Забайкальского таможенного поста Читинской таможни в качестве взятки 160 тысяч рублей за общее покровительство по службе.



- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

