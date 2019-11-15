«Группу крови» спели на бурятском языке: видео

Жители Бурятии разошлись во мнении после услышанной версии легендарной песни
Культовую песню Виктора Цоя «Группа крови» исполнили на бурятском языке. Видео появилось в паблике baikalnews в Instagram.
- «Цой жив» – это доказали и наши девчонки из Бурятии, которые исполнили легендарную песню «Группа крови» на бурятском языке! – подписали видео в соцсети.
Песню исполняют три девушки. Судя по всему, всё происходило в каком-то заведении. В комментариях подписчики разделились во мнениях. Кому-то понравилось исполнение, кто-то остался не в восторге.
«Какие молодцы огонь!!!», «Круто, только слова не понятны», «Нууу, суперски!», «Молодцы», пишут отдельные комментаторы.
Другие же пользователи усомнились в качестве исполнения песни, некоторые даже резко отозвались, высказав, что девушки «всю песню испортили!». Комментарий «Мне одному не понравилось?» собрал 14 лайков.
«Исковеркали», «Ну, уж совсем», «Не айс», «Бред», «Дизлайк», пишут подписчики паблика.
За сутки отметку «мне нравится» под видео поставили около шестисот пользователей Сети.
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