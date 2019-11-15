«Группу крови» спели на бурятском языке: видео

Культовую песню Виктора Цоя «Группа крови» исполнили на бурятском языке. Видео появилось в паблике baikalnews в Instagram.- «Цой жив» – это доказали и наши девчонки из Бурятии, которые исполнили легендарную песню «Группа крови» на бурятском языке! – подписали видео в соцсети.

Публикация от Новости Бурятии (@baikalnews) 13 Ноя 2019 в 9:34 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram