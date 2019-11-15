В Бурятии определили победителей конкурса «Безопасное колесо»

По итогам соревнований победителем конкурса стала команда отряда ЮИД школы № 65 Улан-Удэ. Серебряными призёрами стали ребята из Заиграевского района. Замкнули тройку призёров юные инспекторы Джидинского района, сообщает УГИБДД по Бурятии.











В Улан-Удэ прошёл финал республиканского этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Для участия в соревнованиях прибыли 22 команды из городских школ и районов республики.Первый день конкурсной программы проходил в Республиканском бурятском лицее-интернате № 1. На торжественном открытии победителей районных этапов приветствовали заместитель министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков и заместитель начальника УГИБДД МВД Бурятии полковник полиции Леонид Минаев. Они поздравили детей с участием в финальном этапе конкурса, поблагодарили за проводимую ими работу и пожелали успехов в соревнованиях. После жеребьёвки команды приступили к выполнению заданий.Программа «Безопасное колесо» включает в себя следующие этапы: знание правил дорожного движения; основ первой медицинской помощи; фигурное вождение велосипеда и творческое выступление агитбригады.По словам организаторов, одним с лёгкостью удалось проехать на велосипеде, другие прекрасно справились с заданием по оказанию медицинской помощи, третьи поразили жюри своими знаниями ПДД. Самой интересной частью конкурса является творческое выступление агитбригад, во время которого школьники показали все свои таланты в умении убеждать участников дорожного движения соблюдать ПДД.Во второй день состоялась церемония закрытия и награждения победителей. На каждом этапе юные инспекторы движения соревновались в личном зачёте, по итогам которых складывался общекомандный результат. Поэтому награждение проводилось как по результатам личных выступлений, так и в общекомандном зачёте.