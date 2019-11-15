День города в Улан-Удэ вернули с сентября на июнь

День города отныне будут праздновать не в сентябре, а в июне. В голосовании о переносе даты празднования Дня города на более тёплое время года приняла участие 21 тысяча человек, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Сегодня, 15 ноября, на планёрном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подвёл итоги голосования. За месяц поступило 21 220 предложений. Высказать своё мнение по дате празднования Дня города можно было с 23 сентября на сайте «Активный горожанин», в социальных сетях. Специальные урны для голосования были установлены в администрациях районов, в Домах творчества и Городском дворце детского и юношеского творчества, в 9 школах, 9 детских садах, 22 учреждениях среднего и высшего образования.
- Необходимо спросить мнение каждого жителя Улан-Удэ, разных возрастов – детей, их родителей, студентов, артистов, которые работают в День города… Тем, кто не имеет технической возможности проголосовать с телефона на сайте, нужно рассказать, где находятся урны, - такое поручение дал мэр Улан-Удэ 13 сентября.
При голосовании горожане преимущественно выбирали для празднования Дня города летние месяцы, хотя были предложения отметить день рождения столицы и в декабре, и даже в январе. Большинство (80%) выбрали для празднования Дня города июнь.
С учётом того, что в этот месяц отмечается три важные даты – День защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День памяти и скорби (22 июня) предложено отмечать День рождения Улан-Удэ в третью субботу месяца.
Как сообщал «Байкал-Daily», Игорь Шутенков впервые предложил перенести День города в этом году, 7 сентября. День выдался очень холодным, народу на улицах было немного. Непогода наблюдалась и в прошлые годы – то это был сильный ветер, то дождь.
Ранее День города всегда праздновали как раз в июне. Но в 2007 году бывший мэр Геннадий Айдаев перенёс празднование на сентябрь. Тогда власти объясняли решение тем, что летом люди уезжают в отпуска, а студенты разъезжаются по домам. С тех пор улан-удэнцы не раз просили «вернуть праздник».