День города в Улан-Удэ вернули с сентября на июнь

- Необходимо спросить мнение каждого жителя Улан-Удэ, разных возрастов – детей, их родителей, студентов, артистов, которые работают в День города… Тем, кто не имеет технической возможности проголосовать с телефона на сайте, нужно рассказать, где находятся урны, - такое поручение дал мэр Улан-Удэ 13 сентября.







При голосовании горожане преимущественно выбирали для празднования Дня города летние месяцы, хотя были предложения отметить день рождения столицы и в декабре, и даже в январе. Большинство (80%) выбрали для празднования Дня города июнь.

