 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Ноября

14 Ноября

Популярное

В Иркутске подвели итоги конкурса бурятских театров

В Иркутске подвели итоги конкурса бурятских театров
Общество,  Фото:пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья
Призы за лучшие роли получили представители Осинского района

9 ноября в Иркутске состоялся конкурс бурятских театральных коллективов «Һарын гэрэл». Организаторами выступили министерство культуры и архивов Иркутской области и центр культуры коренных народов Прибайкалья, сообщает пресс-служба центра.

Конкурс проходил в следующих номинациях: сказка (онтохон), драматический спектакль (жанры: комедия, драма, трагедия и т.д.), иные формы театрального искусства (театр кукол, пластические спектакли и этюды, художественное слово). Мероприятие проводилось среди двух возрастных категорий: дети (7-17 лет) и смешанные коллективы (дети и взрослые).

Итоги конкурса

Номинация «Онтохон» (сказка, 7-17 лет)
1 место – Народный фольклорный коллектив «Обусинские напевы», Осинский район, с. Обуса.
2 место – Фольклорный коллектив «Росток», Осинский район, с. Ирхидей.
3 место – Образцовый детский театр «Гротеск», Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский.

Номинация «Онтохон» (сказка, смешанный (дети, взрослые))
1 место – Фольклорный коллектив «Далайн долгин», коллективы-спутники «Жаргал», «Наран», хореографическая группа «Импульс», Ольхонский район, с. Еланцы.
2 место – Национальный кукольный театр «В гостях у весёлой Сэсэгмы», Осинский район, с. Оса.
3 место – Народный фольклорный коллектив «Аянга», г. Иркутск.

Номинация «Драматический спектакль»
1 место – Фольклорный ансамбль «Уряал», Осинский район, д. Борохал.
2 место – Бурятский народный фольклорный коллектив «Жаргал», Нукутский район, с. Харёты.

Номинация «Иные формы театрального искусства (художественное слово)
1 место – Хошхоев Александр, Осинский район, с. Бильчир.
2 место – Семёнова Ирина, Осинский район, с. Бильчир.
3 место – Ангахаева Сэсэгма, Осинский район, с. Ирхидей.

Лучшая детская роль – Васильев Евгений, Осинский район, с. Обуса.
Лучшая взрослая роль – Тармаев Эрик, Осинский район, д. Борохал.
конкурс бурятская культура театр Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите пройдёт традиционный фестиваль зимнего футбола
В Чите пройдёт традиционный фестиваль зимнего футбола
Общество, 15.11.2019
Призовой фонд соревнований составит 260 тысяч рублей
В Иркутске подвели итоги конкурса бурятских театров
В Иркутске подвели итоги конкурса бурятских театров
Общество, 15.11.2019
Призы за лучшие роли получили представители Осинского района
Школа из Братска победила на всероссийском конкурсе
Школа из Братска победила на всероссийском конкурсе
Общество, 15.11.2019
Их проект «Умный дом» стал одной из лучших профориентационных практик
День самбо отметят в Чите соревнованиями
День самбо отметят в Чите соревнованиями
Общество, 15.11.2019
В турнире примут участие порядка 150 спортсменов
Иркутянка стала призёром чемпионата России по плаванию
Иркутянка стала призёром чемпионата России по плаванию
Общество, 15.11.2019
У неё бронзовая медаль дистанции 100 метров баттерфляем
В Бурятии названы имена победителей фестиваля инвалидов
В Бурятии названы имена победителей фестиваля инвалидов
Общество, 15.11.2019
Их наградили дипломами и специальными призами
В Иркутске стартовал чемпионат работников индустрии красоты
В Иркутске стартовал чемпионат работников индустрии красоты
Общество, 15.11.2019
Соревнования проходят в рамках ежегодной выставки «Мир стиля и красоты»
Байкальский Дед Мороз проводит конкурс новогодних рисунков
Байкальский Дед Мороз проводит конкурс новогодних рисунков
Общество, 15.11.2019
Также он совершит поездку в гости к другим новогодним сказочным персонажам
Голубеводы Бурятии примут участие в выставке в Иркутске
Голубеводы Бурятии примут участие в выставке в Иркутске
Общество, 15.11.2019
Кроме голубей, покажут кенарей и сибирских щеглов
Соотечественница заменит борицу из Бурятии на кубке мира в Японии
Соотечественница заменит борицу из Бурятии на кубке мира в Японии
Общество, 15.11.2019
Ульяна Тукуренова выступит вместо травмированной Марии Кузнецовой
На севере Бурятии детсадовцам рассказали о дорожной безопасности
На севере Бурятии детсадовцам рассказали о дорожной безопасности
Общество, 15.11.2019
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядами ЮИД посетили детский сад «Брусничка» в Северобайкальске
В Бурятии определили победителей конкурса «Безопасное колесо»
В Бурятии определили победителей конкурса «Безопасное колесо»
Общество, 15.11.2019
В соревнованиях участвовали дети из разных школ республики
Гражданин КНР настойчиво предлагал взятку читинскому таможеннику
Гражданин КНР настойчиво предлагал взятку читинскому таможеннику
Общество, 15.11.2019
Но оперуполномоченный оказался неподкупным


В Иркутске местные жители помогли поймать закладчицу наркотиков
В Иркутске местные жители помогли поймать закладчицу наркотиков
Общество, 15.11.2019
Жители заподозрили что-то неладное, когда увидели, как девушка «периодически что-то прячет»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^