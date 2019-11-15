Призы за лучшие роли получили представители Осинского района
9 ноября в Иркутске состоялся конкурс бурятских театральных коллективов «Һарын гэрэл». Организаторами выступили министерство культуры и архивов Иркутской области и центр культуры коренных народов Прибайкалья, сообщает пресс-служба центра.
Конкурс проходил в следующих номинациях: сказка (онтохон), драматический спектакль (жанры: комедия, драма, трагедия и т.д.), иные формы театрального искусства (театр кукол, пластические спектакли и этюды, художественное слово). Мероприятие проводилось среди двух возрастных категорий: дети (7-17 лет) и смешанные коллективы (дети и взрослые).
Итоги конкурса
Номинация «Онтохон» (сказка, 7-17 лет)
1 место – Народный фольклорный коллектив «Обусинские напевы», Осинский район, с. Обуса.
2 место – Фольклорный коллектив «Росток», Осинский район, с. Ирхидей.
3 место – Образцовый детский театр «Гротеск», Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский.
Номинация «Онтохон» (сказка, смешанный (дети, взрослые))
1 место – Фольклорный коллектив «Далайн долгин», коллективы-спутники «Жаргал», «Наран», хореографическая группа «Импульс», Ольхонский район, с. Еланцы.
2 место – Национальный кукольный театр «В гостях у весёлой Сэсэгмы», Осинский район, с. Оса.
3 место – Народный фольклорный коллектив «Аянга», г. Иркутск.
Номинация «Драматический спектакль»
1 место – Фольклорный ансамбль «Уряал», Осинский район, д. Борохал.
2 место – Бурятский народный фольклорный коллектив «Жаргал», Нукутский район, с. Харёты.
Номинация «Иные формы театрального искусства (художественное слово)
1 место – Хошхоев Александр, Осинский район, с. Бильчир.
2 место – Семёнова Ирина, Осинский район, с. Бильчир.
3 место – Ангахаева Сэсэгма, Осинский район, с. Ирхидей.
Лучшая детская роль – Васильев Евгений, Осинский район, с. Обуса.
Лучшая взрослая роль – Тармаев Эрик, Осинский район, д. Борохал.
В Иркутске подвели итоги конкурса бурятских театров
Общество, Фото:
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