Учёный из Бурятии избран членом-корреспондентом РАН

В Бурятии поздравляют директора Байкальского института природопользования



Директор Байкальского института природопользования СО РАН Ендон Гармаев избран членом-корреспондентом РАН (Российская академия наук). Этой радостной новостью поделились сотрудники института на сайте учреждения.



- Уверены, что ваше избрание - знаковое событие и для нашего института и Бурятии, послужит толчком для развития научного сообщества и внесёт значительный вклад в российскую и мировую науку, - говорится в поздравительном обращении.



Ендон Гармаев родился 7 октября 1965 года в селе Улзытэ Еравнинского аймака Бурятской АССР. Является профессором РАН, членом Совета по науке и инновациям при главе Бурятии, членом общественного экологического совета при правительстве Бурятии, советником Российской Федерации 1 класса, действительный член (академик) Российской академии естественных наук, член Русского географического общества. Избирался депутатом Улан-Удэнского городского Совета II созыва (1999-2003 годы).



Справка:



Членами-корреспондентами Российской академии наук избираются учёные, обогатившие науку выдающимися научными трудами. Их главная обязанность, согласно уставу академии наук, состоит в том, чтобы обогащать науку новыми достижениями.



Для граждан России в РАН предусмотрены две ступени членства: академик и член-корреспондент. Так же было и в существовавшей до 1991 года Академии наук СССР.



Членкоры избираются тайным голосованием на общих собраниях отраслевых отделений академии и утверждаются общим собранием РАН. Они сохраняют свой статус либо пожизненно, либо до избрания академиками.



Членство в РАН высоко котируется в обществе и служит своего рода наградой за выдающиеся научные заслуги. Членам-корреспондентам РАН также полагается ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 50 тыс. рублей.



В списке членов-корреспондентов более тысячи человек.



