Всего было прислано более 400 работ
Отдел религиозного образования и катехизации Улан-Удэнской и Бурятской епархии совместно с комитетом по образованию провели региональный этап XV международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира».
Конкурс проводился с 1 сентября по 1 ноября.
В конкурсе приняли участие учащиеся воскресных церковно-приходских школ, а также учащиеся государственных, муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, воспитанники дошкольных образовательных учреждений. Всего для участия в конкурсе было представлено более 400 работ. Все победители будут награждены дипломами, а участники — почётными грамотами.
По итогам конкурса лучшие работы детей из числа победителей регионального этапа приняли участие в международном этапе, сообщили в пресс-службе Бурятской митрополии.
Полный список победителей конкурс представлен на сайте Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В Бурятии подвели итоги конкурса «Красота божьего мира»
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