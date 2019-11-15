Иркутянка стала призёром чемпионата России по плаванию

Общество, Фото: Всероссийская федерация плавания

У неё бронзовая медаль дистанции 100 метров баттерфляем



В Казани с 5 по 10 ноября прошёл чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне, в котором приняли участие более 800 спортсменов из 66 регионов РФ. Турнир стал отборочным соревнованием для участия в чемпионате Европе по плаванию на короткой воде, который пройдёт в начале декабря в британском городе Глазго.



Как сообщает Иркутский филиал РГУФКСМиТ, на соревнованиях Наталья Можина из Иркутска стала третьей на дистанции 100 метров баттерфляем с результатом 58,40. Она уступила москвичке Светлане Чимровой (57,49) и Софье Сподаренко из Тюмени (58,34).

